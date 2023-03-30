Пашинян и Мишель обменялись мнениями о переговорном процессе - Mediamax.am

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Пашинян и Мишель обменялись мнениями о переговорном процессе


Фото: Пресс-служба правительства РА (архивное фото)


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и председатель Европейского совета Шарль Мишель отметили важность последовательных усилий по обеспечению стабильности и мира в регионе.

Пресс-служба правительства сообщила, что в сегодняшней телефонной беседе обсуждались вопросы, связанные с продолжающимся кризисом, вызванным незаконным блокированием Азербайджаном Лачинского коридора.

 

Состоялся обмен мнениями о последних событиях, армяно-азербайджанском переговорном процессе и мирной повестке.

 

Премьер-министр Армении и председатель Европейского совета также беседовали по телефону 25 марта.

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