Пашинян и Мишель обменялись мнениями о переговорном процессе

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и председатель Европейского совета Шарль Мишель отметили важность последовательных усилий по обеспечению стабильности и мира в регионе.

Пресс-служба правительства сообщила, что в сегодняшней телефонной беседе обсуждались вопросы, связанные с продолжающимся кризисом, вызванным незаконным блокированием Азербайджаном Лачинского коридора.

Состоялся обмен мнениями о последних событиях, армяно-азербайджанском переговорном процессе и мирной повестке.

Премьер-министр Армении и председатель Европейского совета также беседовали по телефону 25 марта.