МИД России: Запад хочет «рассорить» Армению и Россию

Ереван /Медиамакс/. Москва придает большое значение предстоящим сегодня переговорам министров иностранных дел России и Армении «на фоне беззастенчивых попыток стран Запада рассорить наши государства и расшатать выстраиваемую архитектуру безопасности в регионе».
Об этом говорится в сообщении для СМИ, распространенном МИД России накануне стартующего сегодня рабочего визита главы МИД Армении Арарата Мирзояна в Москву.
В документе говорится, что что «один из внешнеполитических приоритетов России на Южном Кавказе – содействие нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном в соответствии с трехсторонними договоренностями на высшем уровне».
«Важнейшее направление российских усилий – разблокировка транспортных коммуникаций в регионе. Совместно с армянскими и азербайджанскими партнерами в рамках трехсторонней рабочей группы при сопредседательстве вице-премьеров проводится согласование пакета конкретных инфраструктурных проектов, которые позволят наладить железнодорожное и автомобильное сообщение, а также будут способствовать возобновлению хозяйственных связей.
Выступаем за продолжение работы двусторонней Комиссии по делимитации армяно-азербайджанской государственной границы. Запуск процесса делимитации призван содействовать прекращению пограничных инцидентов. Россия будет оказывать необходимое консультативное содействие по запросу сторон.
Подготовка мирного договора между Ереваном и Баку призвана закрепить базовые принципы взаимоотношений, заложить основы взаимовыгодного сотрудничества на длительную перспективу. Москва готова всячески содействовать этому крайне важному процессу в интересах региональной стабильности», - говорится в сообщении.
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