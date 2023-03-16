Арарат Мирзоян и Сергей Лавров встретятся 20 марта - Mediamax.am

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Арарат Мирзоян и Сергей Лавров встретятся 20 марта


Фото: Photolure (архивное фото)


Ереван /Медиамакс/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила сегодня, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проведет переговоры с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном 20 марта в Москве.

Как сообщает ТАСС, дипломат отметила, что стороны «детально обсудят дальнейшие шаги по развитию двустороннего сотрудничества, а также вопрос укрепления взаимодействия в общих интеграционных объединениях - СНГ, ЕАЭС, ОДКБ».

 

«Планируется обмен мнениями по актуальным вопросам глобальной повестки. В центре обсуждения будут региональные вопросы, в том числе, урегулирование ситуации вокруг Лачинского коридора и ситуации в Нагорном Карабахе»,- заключила Мария Захарова.

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