Арарат Мирзоян и Сергей Лавров встретятся 20 марта

Ереван /Медиамакс/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила сегодня, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проведет переговоры с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном 20 марта в Москве.

Как сообщает ТАСС, дипломат отметила, что стороны «детально обсудят дальнейшие шаги по развитию двустороннего сотрудничества, а также вопрос укрепления взаимодействия в общих интеграционных объединениях - СНГ, ЕАЭС, ОДКБ».

«Планируется обмен мнениями по актуальным вопросам глобальной повестки. В центре обсуждения будут региональные вопросы, в том числе, урегулирование ситуации вокруг Лачинского коридора и ситуации в Нагорном Карабахе»,- заключила Мария Захарова.