Заявления Пашиняна в Баку назвали «ударом по мирному процессу»

Ереван /Медиамакс/. Пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил сегодня, что Ереван не заинтересован в нормализации отношений с Баку.

«Армения не заинтересована в подписании мирного договора, так как выступает против пунктов, исключающих территориальные претензии к Азербайджану, демонстрирует

неконструктивный подход, выдвигая идеи о «международных механизмах» и «международного института гарантий».

Тот факт, что армянская сторона, в последний раз отказавшаяся от переговоров о мирном договоре в декабре прошлого года, под разными предлогами выступает против посреднических усилий ЕС, свидетельствует о том, что она намерена продолжать практику препятствования переговорам, которую вела в течение почти 30 лет», - сказал Айхан Гаджизаде, комментируя заявления премьера Армении Никола Пашиняна.

Регион | 2023-03-14 12:39:31 Пашинян: «Посредством мирного договора Азербайджан выдвигает территориальные требования»

Он назвал «ударом по мирному процессу» заявления Пашиняна, «который самым грубым образом искажает исторические факты».

«Антиазербайджанская кампания, которую проводит Пашинян, уклоняясь от взятых на себя обязательств и своих же обещаний, сделанных на различных международных платформах, его риторика, сводящая на нет переговоры по мирному договору и усилия международных посредников, не сулят Армении ничего хорошего», - заявил Гаджизаде.

По его словам, «отрицание Пашиняном факта насильственного изгнания азербайджанцев со своих земель на территории нынешней Армении свидетельствует о намерении и далее оправдывать проводимую Арменией на протяжении десятилетий систематическую и целенаправленную политику этнических чисток».