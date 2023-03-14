Пашинян: «Посредством мирного договора Азербайджан выдвигает территориальные требования»

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Никол Пашинян заявил сегодня, что 2-3 дня назад Армения получила ответ Азербайджана по мирному договору.

«В документе мы видим некоторый прогресс, но чем дальше мы продвигаемся, тем более фундаментальные проблемы возникают.

Посредством мирного договора Азербайджан пытается предъявить территориальные претензии Армении, что является для нас красной линией.

Мы видим, что в этих предложениях Азербайджан пытается получить мандат на проведение геноцида и этнических чисток в Нагорном Карабахе за подписью Армении, что для нас тоже, естественно, красная линия», - сказал он на встрече с журналистами.

По словам Никола Пашиняна, Азербайджан также преследует цель убрать систему гарантий исполнения подписанного контракта.

«У нас есть, например, документ от 9 ноября, который не выполняется, что еще больше подчеркивает чувствительность Армении. Любой документ, который будет подписан, должен иметь гарантии исполнения, желательно, международные», - сказал Никол Пашинян.