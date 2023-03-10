Посол США в Армении посетила начальный отрезок Лачинского коридора

Ереван /Медиамакс/. Новоназначенный посол США в Армении Кристина Куинн посетила начальный отрезок Лачинского коридора, движение по которому закрыто около трех месяцев.
Кристина Куинн повторила призыв госсекретаря США Энтони Блинкена к немедленному открытию Лачинского коридора.
«Губернатор Сюника Роберт Гукасян представил послу последствия блокады Лачинского коридора и ее воздействие на сотни разлученных семей», - говорится в сообщении посольства США в Армении.
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