Посол США в Армении посетила начальный отрезок Лачинского коридора

Ереван /Медиамакс/. Новоназначенный посол США в Армении Кристина Куинн посетила начальный отрезок Лачинского коридора, движение по которому закрыто около трех месяцев.

Кристина Куинн повторила призыв госсекретаря США Энтони Блинкена к немедленному открытию Лачинского коридора.

«Губернатор Сюника Роберт Гукасян представил послу последствия блокады Лачинского коридора и ее воздействие на сотни разлученных семей», - говорится в сообщении посольства США в Армении.