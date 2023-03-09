Алиев заявил, что «Армения упустила шанс стать независимой страной»

Ереван /Медиамакс/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил сегодня, что «Армения упустила шанс стать независимой страной».

«Есть пять известных принципов, которые могут составить основу мирного договора с Арменией. Мы надеемся, что международные участники, которые пытаются играть роль посредника, постараются убедить Армению не упустить этот шанс. Потому что, Армения упустила шанс стать независимой страной и превратилась в колонию других стран», - заявил Алиев, выступая на Глобальном бакинском форуме.

«Мы считаем, что после войны мир возможен, и октябрьские договоренности с Арменией показывают, что для мира с Арменией нет никаких препятствий», - сказал Алиев.