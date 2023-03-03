Мирзоян и Лавров обозначили направление переговоров

Ереван /Медиамакс/. В Нью-Дели состоялась встреча министров иностранных дел Армении и России Арарата Мирзояна и Сергея Лаврова.
Как сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, в ходе встречи министры иностранных дел двух стран обозначили направление переговоров.
Как известно, Арарат Мирзоян посетит с рабочим визитом столицу Индии 3-4 марта, примет участие в форуме по геополитике и геоэкономике, выступив в качестве спикера.
До этого Сергей Лавров находился с рабочим визитом в Баку, где встретился со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.
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