Мирзоян и Лавров обозначили направление переговоров - Mediamax.am

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Мирзоян и Лавров обозначили направление переговоров


Фото: REUTERS


Ереван /Медиамакс/. В Нью-Дели состоялась встреча министров иностранных дел Армении и России Арарата Мирзояна и Сергея Лаврова.

Как сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, в ходе встречи министры иностранных дел двух стран обозначили направление переговоров.

 

Как известно, Арарат Мирзоян посетит с рабочим визитом столицу Индии 3-4 марта, примет участие в форуме по геополитике и геоэкономике, выступив в качестве спикера.

 

До этого Сергей Лавров находился с рабочим визитом в Баку, где встретился со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.

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