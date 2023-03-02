Ереван /Медиамакс/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила надежду, что при урегулировании армяно-азербайджанского конфликта будут реализованы мирные инициативы, выработанные совместно с Россией.

«Этот регион можно назвать в прямом смысле узловым, еще одним регионом, где все-таки есть надежда, что будут реализованы те мирные инициативы, которые были выработаны сторонами совместно с Россией», - сказала она.

По сообщению ТАСС, выступая в эфире «Спутника», Захарова назвала «хамством» попытки Запада внедриться в ситуацию на Южном Кавказе. По ее мнению, такая политика ведется не для урегулирования конфликта, а с «ровно противоположными целями».

«К сожалению, и здесь такую тенденцию мы наблюдаем на протяжении многих лет. Сейчас западники еще больше активизировались», - добавила дипломат.

Официальный представитель российского МИД напомнила, что успешных примеров урегулирования конфликтов с участием западных партнеров нет, при этом «количество конфликтов по причине, по инициативе коллективного Запада увеличивается».