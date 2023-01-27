Посол Ирана был вызван в МИД Азербайджана

Ереван /Медиамакс/. Посол Ирана Сеид Аббас Мусави был вызван в сегодня в МИД Азербайджана в связи с атакой на посольство Азербайджана в Тегеране.

В сообщении МИД Азербайджана говорится, что «на встрече было заявлено о жестком осуждении террористического акта против посольства Азербайджана и о недопустимости подобных атак на дипломатические представительства, а также доведено до сведения, что исходя из Венской конвенции о дипломатических сношениях, всесторонняя защита здания посольства и обеспечение безопасности его сотрудников является обязанностью принимающей стороны».

«Требуем в кратчайшие сроки привлечь к ответственности лицо, совершившее террористический акт, всесторонне расследовать этот теракт, установить и наказать других участников, причастных к его организации и исполнению», - заявили в МИД Азербайджана.

Сегодня утром было совершено вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране. Нападавший убил начальника службы охраны посольства и ранил двух других охранников. Нападавший был разоружен сотрудниками посольства.