Посол Ирана был вызван в МИД Азербайджана - Mediamax.am

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Посол Ирана был вызван в МИД Азербайджана


Фото: trend.az


Ереван /Медиамакс/. Посол Ирана Сеид Аббас Мусави был вызван в сегодня в МИД Азербайджана в связи с атакой на посольство Азербайджана в Тегеране.

В сообщении МИД Азербайджана говорится, что «на встрече было заявлено о жестком осуждении террористического акта против посольства Азербайджана и о недопустимости подобных атак на дипломатические представительства, а также доведено до сведения, что исходя из Венской конвенции о дипломатических сношениях, всесторонняя защита здания посольства и обеспечение безопасности его сотрудников является обязанностью принимающей стороны».

 

«Требуем в кратчайшие сроки привлечь к ответственности лицо, совершившее террористический акт, всесторонне расследовать этот теракт, установить и наказать других участников, причастных к его организации и исполнению», - заявили в МИД Азербайджана.

 

Сегодня утром было совершено вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране. Нападавший убил начальника службы охраны посольства и ранил двух других охранников. Нападавший был разоружен сотрудниками посольства.

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