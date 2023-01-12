Захарова назвала слова Пашиняна «абсурдом»

Ереван /Медиамакс/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала сегодня, что «заявления из Еревана о том, будто российское присутствие создает некие угрозы безопасности Армении, - это абсурд».

«Десятилетиями наши военные, пограничники вносят значимый вклад в обеспечение безопасности Армении, хранят ее рубежи. Это объективная реальность, которую невозможно отрицать. При том ранее нынешнее армянское руководство публично заявляло о том, что присутствие России соответствует национальным интересам республики. А авантюристы, которые указывают российским военным на дверь, не осознают последствий такого шага», - сказала российский дипломат на брифинге.

Армия и Полиция | 2023-01-10 13:07:12 Пашинян: Проведение военных учений ОДКБ в Армении нецелесообразно

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на состоявшейся 10 января пресс-конференции, что Азербайджан свои агрессивные действия в последнее время в ходе общения со странами Запада объясняет следующим образом:

«Они говорят: «Мы опасаемся, что Армения и Россия готовят совместные агрессивные действия против Азербайджана, а мы, так сказать, предпринимаем превентивные меры». Всем нам известно, что говорить об этом абсурдно. С другой стороны, на фоне событий в Украине такие выступления вызывают определенный интерес на Западе. Обращаем внимание российских партнеров на этот факт, отмечая, что в условиях их бездействия военное присутствие РФ в Армении не только не гарантирует безопасность Армении, но наоборот, создает угрозы ее безопасности».