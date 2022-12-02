По словам Лаврова, «Запад пытается приватизировать договоренности»

Ереван /Медиамакс/. Глава МИД России Сергей Лавров заявил сегодня, что «Запад пытается приватизировать договоренности, достигнутые между армянской и азербайджанской сторонами при участии России».

Как сообщает ТАСС, выступая сегодня на пресс-конференции, Лавров сказал:

«Сейчас и французы, и американцы, и Евросоюз в целом пытаются компенсировать похороненную ими Минскую группу своим вклиниванием в посреднические услуги. Причем пытаются подобрать и приватизировать те договоренности, которые достигнуты сторонами при российском участии».

Он отметил, что, в частности в Брюсселе было организовано заседание комиссии по делимитации.

«Ну, и армяне, и азербайджанцы - люди вежливые, они туда ездят. Но как можно обсуждать делимитацию, не имея на руках карты бывших союзных республик, которые существуют только в российском Генеральном штабе, мне представить трудно», - добавил глава МИД РФ.