По словам Лаврова, «Запад пытается приватизировать договоренности» - Mediamax.am

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По словам Лаврова, «Запад пытается приватизировать договоренности»


Фото: REUTERS


Ереван /Медиамакс/. Глава МИД России Сергей Лавров заявил сегодня, что «Запад пытается приватизировать договоренности, достигнутые между армянской и азербайджанской сторонами при участии России».

Как сообщает ТАСС, выступая сегодня на пресс-конференции, Лавров сказал:

 

«Сейчас и французы, и американцы, и Евросоюз в целом пытаются компенсировать похороненную ими Минскую группу своим вклиниванием в посреднические услуги. Причем пытаются подобрать и приватизировать те договоренности, которые достигнуты сторонами при российском участии».

 

Он отметил, что, в частности в Брюсселе было организовано заседание комиссии по делимитации.

 

«Ну, и армяне, и азербайджанцы - люди вежливые, они туда ездят. Но как можно обсуждать делимитацию, не имея на руках карты бывших союзных республик, которые существуют только в российском Генеральном штабе, мне представить трудно», - добавил глава МИД РФ.

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