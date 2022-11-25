Алиев снова говорит о «Зангезурском коридоре»

Ереван /Медиамакс/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил сегодня, что Армения не способна блокировать Зангезурский коридор.

Как сообщают азербайджанские СМИ, выступая сегодня на международной конференции в Баку, Алиев отметил:

«Мы обсудили Зангезурский коридор во время моего последнего разговора с российскими чиновниками. Не думаю, что Армения способна блокировать этот коридор».

«Что касается Ирана, считаю, что он тоже не будет этого делать (блокировать коридор), учитывая его заинтересованность в региональных коммуникационных проектах. Ибо эти проекты не направлены против кого-либо, а, наоборот, только во благо всех заинтересованных сторон», - добавил президент Азербайджана.