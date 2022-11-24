«Армения останется в ОДКБ», - заявил Песков

Ереван /Медиамакс/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «Армения, безусловно, останется в ОДКБ».

«Несмотря на то, что не все удалось согласовать, саммит ОДКБ подтвердил востребованность и жизнеспособность организации», - сказал Песков, слова которого приводит ТАСС.

«Сложность переговоров обусловлена сложностью момента, сменой парадигмы в международных отношениях и вообще в международной системе отношений, что мы сейчас все переживаем вместе», - отметил пресс-секретарь российского президента.

Говоря об урегулировании отношений между Арменией и Азербайджаном, Песков сказал:

«Россия продолжает играть очень важную роль. Все предложения России зафиксированы сторонами. Мы продолжим оказывать наши услуги в той мере, в которой в этих услугах будут нуждаться страны для того, чтобы выйти на устойчивое урегулирование. Очень важно, чтобы Армения и Азербайджан договорились о мирном договоре. Это главная задача. И мы все должны приложить максимум усилий, не соревнуясь друг с другом, с тем чтобы эта задача была выполнена: помочь двум странам подписать мирный договор».

Комментируя перспективу подписания договора до конца года, Песков заявил:

«Никто не пытается приурочить подписание такого сложного договора к каким-то конкретным датам. Это было бы неверным. Главное, чтобы он был устойчивым и жизнеспособным документом».