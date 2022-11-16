В Москве «внимательно следят за тем, как голосуют дружественные страны»

Ереван /Медиамакс/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил сегодня, что в Москве внимательно следят за тем, какую позицию занимают дружественные ей страны при голосовании в ООН.

Как сообщает ТАСС, Песков заявил об этом в ответ на просьбу прокомментировать тот факт, что, в частности, Армения, Казахстан и Сербия воздержались при голосовании в Генассамблее ООН резолюции о необходимости создания механизма для возмещения ущерба, причиненного Россией Украине.

За резолюцию проголосовали 94 страны, против - 14, 73 воздержались.

Как сказал представитель России при ООН Василий Небензя, резолюция предназначена для того, чтобы легализовать изъятие российских активов, замороженных ранее западными странами.

Против документа проголосовали Россия, Белоруссия, Зимбабве, Иран, Китай, КНДР, Куба, Мали, Никарагуа, Сирия, Содружество Багамских Островов, Центрально-Африканская Республика, Эритрея и Эфиопия.