Пашинян и Блинкен провели телефонный разговор

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре обменялись мнениями о процессе нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.
Пресс-служба правительства сообщила, что они, в частности, обсудили вопросы, связанные с состоявшейся в Вашингтоне 7 ноября встречей министров иностранных дел Армении и Азербайджана и последующей трехсторонней встречей.
Отмечается, что госсекретарь Блинкен выразил готовность США и впредь поддерживать урегулирование армяно-азербайджанских отношений, а также нагорно-карабахской проблемы.
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