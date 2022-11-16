Пашинян и Блинкен провели телефонный разговор

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре обменялись мнениями о процессе нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

Пресс-служба правительства сообщила, что они, в частности, обсудили вопросы, связанные с состоявшейся в Вашингтоне 7 ноября встречей министров иностранных дел Армении и Азербайджана и последующей трехсторонней встречей.

Отмечается, что госсекретарь Блинкен выразил готовность США и впредь поддерживать урегулирование армяно-азербайджанских отношений, а также нагорно-карабахской проблемы.