ЕС призывает Ереван и Баку «перевернуть страницу вражды»

Ереван /Медиамакс/. Евросоюз призвал Азербайджан и Армению перевернуть страницу вражды и продолжать усилия по примирению, чтобы предотвратить дальнейшие ненужные человеческие жертвы и ущерб.

Об этом говорится в официальном заявлении Европейской внешнеполитической службы.

«ЕС приветствует многочисленные шаги, предпринятые руководством Армении и Азербайджана для преодоления разногласий и достижения прочного и устойчивого мира в регионе. ЕС высоко оценивает их постоянное участие в текущих переговорах на различных уровнях и в различных форматах. ЕС высоко ценит их стабильное участие в ведущихся переговорах на разных уровнях и в разных форматах. Хотя эти переговоры, безусловно, сложны и потребуют времени, крайне важно не терять импульс, договориться о конкретных шагах вперед и обеспечить безопасную, надежную и благополучную среду на благо всего населения региона»,- говорится в заявлении.

ЕС призывает стороны умерить свою риторику и избегать любой ненужной эскалации напряженности, в том числе воздерживаться от угроз и обвинений друг друга, а также военных провокаций и действий.

В заявлении также указано, что Евросоюз обещает продолжать принимать активное участие и активно реагировать на пожелания обеих сторон и поддерживать их в работе по всеобъемлющему и справедливому урегулированию всех оставшихся вопросов.