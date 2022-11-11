ЕС призывает Ереван и Баку «перевернуть страницу вражды»

Ереван /Медиамакс/. Евросоюз призвал Азербайджан и Армению перевернуть страницу вражды и продолжать усилия по примирению, чтобы предотвратить дальнейшие ненужные человеческие жертвы и ущерб.
Об этом говорится в официальном заявлении Европейской внешнеполитической службы.
«ЕС приветствует многочисленные шаги, предпринятые руководством Армении и Азербайджана для преодоления разногласий и достижения прочного и устойчивого мира в регионе. ЕС высоко оценивает их постоянное участие в текущих переговорах на различных уровнях и в различных форматах. ЕС высоко ценит их стабильное участие в ведущихся переговорах на разных уровнях и в разных форматах. Хотя эти переговоры, безусловно, сложны и потребуют времени, крайне важно не терять импульс, договориться о конкретных шагах вперед и обеспечить безопасную, надежную и благополучную среду на благо всего населения региона»,- говорится в заявлении.
ЕС призывает стороны умерить свою риторику и избегать любой ненужной эскалации напряженности, в том числе воздерживаться от угроз и обвинений друг друга, а также военных провокаций и действий.
В заявлении также указано, что Евросоюз обещает продолжать принимать активное участие и активно реагировать на пожелания обеих сторон и поддерживать их в работе по всеобъемлющему и справедливому урегулированию всех оставшихся вопросов.
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