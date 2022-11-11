ЕС призывает Ереван и Баку «перевернуть страницу вражды» - Mediamax.am

609 просмотров

ЕС призывает Ереван и Баку «перевернуть страницу вражды»


Фото: https://www.commonspace.eu/


Ереван /Медиамакс/. Евросоюз призвал Азербайджан и Армению перевернуть страницу вражды и продолжать усилия по примирению, чтобы предотвратить дальнейшие ненужные человеческие жертвы и ущерб.

Об этом говорится в официальном заявлении Европейской внешнеполитической службы.

 

«ЕС приветствует многочисленные шаги, предпринятые руководством Армении и Азербайджана для преодоления разногласий и достижения прочного и устойчивого мира в регионе. ЕС высоко оценивает их постоянное участие в текущих переговорах на различных уровнях и в различных форматах. ЕС высоко ценит их стабильное участие в ведущихся переговорах на разных уровнях и в разных форматах. Хотя эти переговоры, безусловно, сложны и потребуют времени, крайне важно не терять импульс, договориться о конкретных шагах вперед и обеспечить безопасную, надежную и благополучную среду на благо всего населения региона»,- говорится в заявлении.

 

ЕС призывает стороны умерить свою риторику и избегать любой ненужной эскалации напряженности, в том числе воздерживаться от угроз и обвинений друг друга, а также военных провокаций и действий.

 

В заявлении также указано, что Евросоюз обещает продолжать принимать активное участие и активно реагировать на пожелания обеих сторон и поддерживать их в работе по всеобъемлющему и справедливому урегулированию всех оставшихся вопросов.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Внешняя политика | Ноябрь 11, 2022 14:34
ЕС призывает Ереван и Баку «перевернуть страницу вражды»

Внешняя политика | Ноябрь 11, 2022 10:05
Алиев и Эрдоган обсудили итоги встречи в Сочи

Нагорный Карабах | Ноябрь 10, 2022 12:37
Пашинян: Алиев готовит геноцид армян в Нагорном Карабахе
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax 1999 -2022