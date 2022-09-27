Никос Дендиас: Страны, пытающиеся перекроить карты, потерпят неудачу

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас заявил сегодня в Ереване, что «страны, которые пытаются перекроить карты, потерпят неудачу».

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.

«Политика пересмотра потерпит неудачу. Наша позиция в отношении Нагорного Карабаха остается неизменной. Мы поддерживаем мирные, взаимоприемлемые решения. Мы приветствуем мужество премьер-министра Армении Никола Пашиняна, посколько он предложил новый подход к новому будущему этого региона», - сказал министр иностранных дел Греции.

При этом он подчеркнул, что «мир не может быть построен в условиях, когда существует угроза применения силы, и это касается как Кавказа, так и всего мира».