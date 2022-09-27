Никос Дендиас: Страны, пытающиеся перекроить карты, потерпят неудачу - Mediamax.am

845 просмотров

Никос Дендиас: Страны, пытающиеся перекроить карты, потерпят неудачу


Фото: Пресс-служба МИД РА


Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас заявил сегодня в Ереване, что «страны, которые пытаются перекроить карты, потерпят неудачу».

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.

 

«Политика пересмотра потерпит неудачу. Наша позиция в отношении Нагорного Карабаха остается неизменной. Мы поддерживаем мирные, взаимоприемлемые решения. Мы приветствуем мужество премьер-министра Армении Никола Пашиняна, посколько он предложил новый подход к новому будущему этого региона», - сказал министр иностранных дел Греции.

 

При этом он подчеркнул, что «мир не может быть построен в условиях, когда существует угроза применения силы, и это касается как Кавказа, так и всего мира».

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Внешняя политика | Сентябрь 27, 2022 16:30
Никос Дендиас: Страны, пытающиеся перекроить карты, потерпят неудачу

Политика | Сентябрь 26, 2022 22:57
Тер-Петросян: Следует протянуть руку Пашиняну и принять болезненные решения

Общество | Сентябрь 26, 2022 21:28
Ереванский концерт Бориса Гребенщикова переносится
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax 1999 -2022