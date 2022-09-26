Армен Григорян отбыл в США

Ереван /Медиамакс/. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян отбыл в Соединенные Штаты Америки.
Как сообщила пресс-служба Совета Безопасности, с 26 сентября Армен Григорян проведет ряд рабочих встреч в Вашингтоне.
Как сообщила пресс-служба Совета Безопасности, с 26 сентября Армен Григорян проведет ряд рабочих встреч в Вашингтоне.
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