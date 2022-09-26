Армен Григорян отбыл в США - Mediamax.am

518 просмотров

Армен Григорян отбыл в США


Фото:


Ереван /Медиамакс/. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян отбыл в Соединенные Штаты Америки.

Как сообщила пресс-служба Совета Безопасности, с 26 сентября Армен Григорян проведет ряд рабочих встреч в Вашингтоне.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Внешняя политика | Сентябрь 26, 2022 13:19
Пашинян отбыл во Францию для встречи с Макроном

Армия и Полиция | Сентябрь 26, 2022 12:16
Азербайджан предоставит информацию о военнопленных 29 сентября

Внешняя политика | Сентябрь 26, 2022 10:02
Армен Григорян отбыл в США
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax 1999 -2022