Армен Григорян отбыл в США

Ереван /Медиамакс/. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян отбыл в Соединенные Штаты Америки.

Как сообщила пресс-служба Совета Безопасности, с 26 сентября Армен Григорян проведет ряд рабочих встреч в Вашингтоне.