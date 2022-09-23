Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отбыл в Нью-Йорк.
Он примет участие в заседании высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН с 22 по 24 сентября и выступит с речью.
Пресс-служба правительства сообщает, что «запланированы встречи Никола Пашиняна с партнерами из различных государств и международных организаций».
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