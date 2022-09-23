Никол Пашинян отбыл в Нью-Йорк - Mediamax.am

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Никол Пашинян отбыл в Нью-Йорк


Фото: Пресс-служба правительства РА (архивное фото)


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отбыл в Нью-Йорк.

Он примет участие в заседании высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН с 22 по 24 сентября и выступит с речью.

 

Пресс-служба правительства сообщает, что «запланированы встречи Никола Пашиняна с партнерами из различных государств и международных организаций».

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