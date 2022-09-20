Путин заявил, что «Армения – наш близкий друг и стратегический союзник»

Ереван /Медиамакс/. Президент России Владимир Путин заявил сегодня, что «Армения – наш близкий друг и стратегический союзник».

«Пользуясь случаем, хотел бы поздравить братский армянский народ и руководство страны с отмечаемым завтра Днём независимости. На нынешний год приходится сразу два знаковых юбилея – 30-летие установления дипломатических отношений между нашими странами и 25-летие подписания основополагающего Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

Россия и Армения поддерживают интенсивный политический диалог. Только в нынешнем году мы с Николом Пашиняном встречались трижды, в том числе совсем недавно во Владивостоке. В ноябре в Ереване пройдёт ежегодный саммит Организации Договора о коллективной безопасности», - сказал Путин, обращаясь к послам иностранных государств на церемонии вручения верительных грамот.