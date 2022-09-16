Пашинян провел телефонные беседы с Путиным и Макроном - Mediamax.am

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Пашинян провел телефонные беседы с Путиным и Макроном



Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Никол Пашинян провел телефонные беседы с президентом России Владимиром Путиным и президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

В сообщении пресс-службы правительства Армении говорится, что в беседе с Путиным Пашинян подчеркнул, что, несмотря на относительное спокойствие на границе в настоящий момент, ситуация, сложившаяся в результате агрессии Азербайджана против суверенной территории Армении, остается очень напряженной.

 

Премьер-министр Армении и президент России также обсудили вопросы, связанные с реализацией решений, принятых в связи с обращением Армении в ОДКБ.

 

Эмманюэль Макрон подтвердил свою готовность содействовать диалогу и миру.

 

Собеседники коснулись также обсуждения обращения Армении в Совет Безопасности ООН.

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