Раиси - Пашиняну: Иран выступит против любых попыток изменить границы - Mediamax.am

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Раиси - Пашиняну: Иран выступит против любых попыток изменить границы



Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил региональные события и вопросы, относящиеся к вызовам безопасности в телефонной беседе с президентом Ирана Сейедом Ибрагимом Раиси.

По сообщению пресс-службы правительства, Пашинян представил Раиси подробности относительно недавних пограничных инцидентов между Арменией и Азербайджаном.

 

«Президент Ирана, касаясь инцидентов, происходящих на Южном Кавказе в последние дни, упомянул заявление Верховного лидера Исламской революции аятоллы Хаменеи в ходе недавней встречи с президентами России и Турции о том, что Иран трепетно относится к границам в Кавказском регионе и будет противодействовать любым попыткам их изменить» - говорится в сообщении правительства.

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