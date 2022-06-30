Алиев: Минская группа ОБСЕ «мертва» - Mediamax.am

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Алиев: Минская группа ОБСЕ «мертва»


Фото: trend.az


Ереван /Медиамакс/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил сегодня, что «попытки Армении и ряда стран восстановить Минскую группу ОБСЕ являются контпродуктивными и разрушительными для мирного процесса на Южном Кавказе».

«Минская группа была призвана найти решение для этого конфликта, другими словами, положить конец оккупации. Но, вместо этого, Минская группа превратилась в инструмент в руках тех, кто хотел, чтобы эта оккупация продолжалась бесконечно. Азербайджан военно-политическим путем восстановил территориальную целостность. Необходимости в Минской группе ОБСЕ нет, мы с ней попрощались. Но Армения и ряд стран хотят восстановить, но это невозможно, она мертва», - сказал Алиев, выступая на открытии в Баку конференции Парламентской сети Движения неприсоединения.

 

Медиамакс отмечает, что 29 июня США заявили о назначении нового сопредседателя Минской группы ОБСЕ.

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