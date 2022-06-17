Генеральный секретарь Совета Европы: Мы должны достичь доверия и примирения

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил сегодня, что, пытаясь решить нагорно-карабахский конфликт силовым путем в 2020 году и затем вторгшись на суверенную территорию Армении, Азербайджан грубо нарушил свои обязательства перед Советом Европы, и это обстоятельство должно найти адекватную оценку со стороны Совета Европы и государств-членов.

Мирзоян сказал об этом в Ереване в ходе совместной пресс-конференции с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич.

«Я подтвердил готовность правительства Армении приложить усилия для установления стабильности и мира в регионе. В этом контексте принципиальное значение имеет урегулирование нагорно-карабахского конфликта, которое будет включать в себя ключевые моменты обеспечения безопасности и всех прав народа Арцаха и окончательного определения статуса Нагорного Карабаха.

Народ Арцаха имеет такие же права, как и все остальные, и тот факт, что он находится в зоне конфликта, не может лишить армян Арцаха их основных прав»,- сказал глава МИД.

В свою очередь Мария Пейкинович-Бурич приветствовала встречи лидеров Армении и Азербайджана, а также заявления, касающиеся работы демаркационной комиссии.

«Мы должны достичь доверия и примирения. И в этом направлении приветствуются любые инициативы»,- сказала Мария Пейчинович-Бурич.