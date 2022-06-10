Пашинян представил Лаврову «главный вопрос» повестки

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, что главный вопрос армяно-российской повестки на данный момент связан с региональной безопасностью и урегулированием нагорно-карабахского конфликта.

«Конечно, мы довольно интенсивно обсуждаем с Россией этот, как и другие, вопросы, например, открытие региональных коммуникаций. Недавно в Москве состоялась встреча трехсторонней рабочей группы под председательством вице-премьеров России, Армении и Азербайджана. Надеюсь, что в ближайшее время мы сможем достичь конкретных договоренностей.

Повестка нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном также очень важна. Вы знаете, что недавно состоялось первое заседание двусторонней рабочей комиссии по демаркации и делимитации границы между Арменией и Азербайджаном. Вторая встреча уже запланирована в Москве, а третья состоится в Брюсселе. В этом контексте мы ожидаем поддержки России, чтобы этот процесс протекал естественным образом и был эффективным», - сказал Никол Пашинян.

Согласно сообщению пресс-службы правительства Армении, Сергей Лавров заявил, что Россия привержена всем решениям, направленным на укрепление стратегического партнерства, союзнического сотрудничества и укрепление двусторонних отношений в целом.

«Реализация трехсторонних заявлений ноября 2020 года, января и ноября 2021 года является нашим приоритетом. Мы намерены добиться того, чтобы все изложенные там направления и действия, целью которых является полная нормализация ситуации в регионе, урегулирование всех вопросов, в том числе гуманитарных, были решены в кратчайшие сроки», - сказал глава МИД России.

Лавров отметил, что они заинтересованы в полной нормализации отношений между соседями - Арменией и Азербайджаном. «Нам известны предложения, представленные Азербайджаном в этом контексте, нам также известны ваши позиции, которые вы представили в письменном виде, и Россия будет готова сделать все возможное для достижения взаимного согласия. Мы привержены полной реализации всех без исключения договоренностей», - сказал глава МИД России.