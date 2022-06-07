Пашинян предложил проанализировать достижения и упущения ОДКБ

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня, что «30-летие создания ОДКБ - хорошая возможность проанализировать достижения и упущения организации, а также шаги, которые могли бы сделать ее деятельность более эффективной».

«Думаю, это очень важная платформа, чтобы поделиться нашим видением будущего и попытаться сделать механизмы ОДКБ более эффективными для реагирования на кризисные ситуации. Мы рассматриваем этот вопрос в качестве одного из приоритетов нашего председательства в ОДКБ, и я надеюсь, что мы сможем прийти к конкретным решениям»,- сказал Никол Пашинян на встрече с членами Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ.

Согласно сообщению пресс-службы правительства Армении, стороны обменялись мнениями о развитии механизмов ОДКБ, ситуации на Южном Кавказе и урегулировании нагорно-карабахского конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ.

Никол Пашинян коснулся деятельности комиссии по демаркации и безопасности границы между Арменией и Азербайджаном, разблокирования региональной инфраструктуры, а также шагов, предпринимаемых для возвращения армянских военнопленных, заложников и других гражданских лиц, удерживаемых в Азербайджане.