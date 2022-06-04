Лавров посетит Турцию и Армению

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в течение предстоящей недели посетит Турцию и Армению.

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова сообщила сегодня, что 8 июня Лавров посетит Анкару с рабочим визитом для переговоров с турецким коолегой.

«Состоится обмен мнениями по актуальным вопросам региональной, международной повестки дня, прежде всего по текущей ситуации на Украине, а также в сирийском, ливийском, нагорно-карабахском урегулировании, по обстановке на Балканах, в Афганистане, Центральной Азии», - отметила она.

10 июня в Ереване Сергей Лавров примет участие в заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ.