Лавров посетит Турцию и Армению - Mediamax.am

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Лавров посетит Турцию и Армению


Фото: REUTERS


Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в течение предстоящей недели посетит Турцию и Армению.

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова сообщила сегодня, что 8 июня Лавров посетит Анкару с рабочим визитом для переговоров с турецким коолегой.

 

«Состоится обмен мнениями по актуальным вопросам региональной, международной повестки дня, прежде всего по текущей ситуации на Украине, а также в сирийском, ливийском, нагорно-карабахском урегулировании, по обстановке на Балканах, в Афганистане, Центральной Азии», - отметила она.

 

10 июня в Ереване Сергей Лавров примет участие в заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ.

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