США ввели санкции против главного лоббиста Азербайджана в России

Ереван. /Медиамакс/. Соединенные Штаты ввели санкции против российского бизнесмена Года Нисанова, котороый считается главным лоббистом интересов Азербайджана в России.
Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил в своем заявлении, что Год Нисанов является «одним из самых богатых людей в Европе» и «близок с несколькими российскими чиновниками».
Медиамакс отмечает, что в декабре 2020 издание «Проект» опубликовало материал о тесных связях Года Нисанова с директором российской Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным.
Принадлежащая Году Нисанову и Зараху Илиеву компания «Киевская площадь» является одним из крупнейших собственников коммерческой недвижимости в России.
В июле 2020 года, когда на армяно-азербайджанской границе шли бои, Год Нисанов запретил продажу армянских фруктов на территории своих рынков в Москве, что привело к стычкам между армянами и азербайджанцами.
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