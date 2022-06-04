США ввели санкции против главного лоббиста Азербайджана в России

Ереван. /Медиамакс/. Соединенные Штаты ввели санкции против российского бизнесмена Года Нисанова, котороый считается главным лоббистом интересов Азербайджана в России.

Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил в своем заявлении, что Год Нисанов является «одним из самых богатых людей в Европе» и «близок с несколькими российскими чиновниками».

Медиамакс отмечает, что в декабре 2020 издание «Проект» опубликовало материал о тесных связях Года Нисанова с директором российской Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным.

Принадлежащая Году Нисанову и Зараху Илиеву компания «Киевская площадь» является одним из крупнейших собственников коммерческой недвижимости в России.

В июле 2020 года, когда на армяно-азербайджанской границе шли бои, Год Нисанов запретил продажу армянских фруктов на территории своих рынков в Москве, что привело к стычкам между армянами и азербайджанцами.