Шарль Мишель уточнил свое заявление от 22 мая

Ереван /Медиамакс/. Пресс-секретарь председателя Европейского совета Шарля Мишеля выступил от его имени с заявлением об «Армении и Азербайджане».

Приводим заявлени полностью:

«В контексте недавней напряженности между Арменией и Азербайджаном председатель Шарль Мишель подтверждает приверженность ЕС углублению сотрудничества с обеими странами и усилия по безопасности, стабильности, мира и процветания на Южном Кавказе во благо всех людей в регионе.

Председатель приветствует состоявшееся 24 мая первое историческое заседание пограничных комиссий двух стран и подчеркнул, что пока стороны продолжают процесс демаркации, важно обеспечить стабильность и безопасность вдоль государственной границы между Арменией и Азербайджаном.

В более широком смысле председатель Мишель подчеркнул важность решения всех пока еще нерешенных вопросов для прочного урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном, включая продолжение обсуждения будущего мирного договора и возвращаясь к корням конфликта. По словам председателя Мишеля, все ключевые вопросы, которые привели к первой войне в Нагорном Карабахе, а также к возобновлению боевых действий в 2020 году, должны быть решены всеми заинтересованными сторонами, чтобы создать условия для прочного и справедливого мира.

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Как и в случае любого другого конфликта, терминология в этом контексте особенно чувствительна. Заявление председателя Мишеля об итогах встречи лидеров 22 мая не следует трактовать как поддержку какого-либо предопределенного исхода обсуждений. Чрезвычайно важно всестороннее адресование, включаещее вопросы прав и безопасности всех населений.

С целью разработки возможности для разблокирования региона особое место в обсуждении 22 мая в Брюсселе занимали коммуникационные возможности. В этом контексте обе стороны подтвердили отсутствие экстерриториальных требований относительно будущей транспортной инфраструктуры. Спекуляции об обратном вызывают сожаление.

В заключение председатель Мишель подчеркнул необходимость подготовки населения к миру и важную роль публичной риторики в этом вопросе. Он приветствовал заявление официальных Еревана и Баку о намерении добросовестно заниматься обеспечением благоприятной атмосферы для продолжения переговоров и выразил готовность ЕС углубить поддержку мер укрепления доверия».