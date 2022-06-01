Алиев проинформировал Путина о трехсторонней встрече в Брюсселе - Mediamax.am

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Алиев проинформировал Путина о трехсторонней встрече в Брюсселе


Фото: kremlin.ru


Ереван /Медиамакс/. По инициативе азербайджанской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

В сообщении пресс-службы Кремля говорится:

 

«Рассмотрен ход реализации договорённостей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года с акцентом на решение конкретных вопросов, связанных с налаживанием в регионе мирной жизни и укреплением стабильности, разблокированием экономических связей и транспортных коммуникаций.

 

Ильхам Алиев информировал о состоявшейся 22 мая в Брюсселе встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.

 

Обсуждены некоторые актуальные аспекты двустороннего сотрудничества в торгово-экономической области. Подтверждён обоюдный настрой на дальнейшее углубление российско-азербайджанского стратегического партнёрства, в том числе с учётом итогов официального визита Президента Азербайджана в Москву в феврале 2022 года».

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