Эрдоган: реакция на «Байрактары» в Карабахе и в Украине - пример двойных стандартов - Mediamax.am

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Эрдоган: реакция на «Байрактары» в Карабахе и в Украине - пример двойных стандартов


Фото: daktilo.com


Ереван /Медиамакс/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал «двойные стандарты», которые в мире применяют к продукции военно-промышленного комплекса Турции, в частности, беспилотников «Байрактар».

«Беспилотные летательные аппараты турецкого производства, о которых сегодня слагают песни в Украине, в период Карабахской войны извращенно преподносились в качестве машин-смерти против невинных людей», - сказал Эрдоган.

 

Как сообщает Анатолийское агентство, президент Турции сказал, что «двойные стандарты, с которыми сталкивается Анкара на международной арене, подтверждают верность курса на развитие военно-промышленного комплекса Турции».

 

По его словам, если раньше Турция на 80 процентов зависела от импорта вооружения, то сегодня этот показатель снизился до 30 процентов.

 

«Современная Турция добилась результатов, о которых не могла мечтать еще 15-20 лет назад. Мы не остановимся до тех пор, пока не выведем страну в число ведущих производителей вооружения в мире», - подчеркнул президент Турции.

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