В беседе с Алиевым Блинкен затронул тему освобождения «оставшихся армянских задержанных»

Ереван /Медиамакс/ В сегодняшней телефонной беседе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым госсекретарь США Энтони Блинкен затронул тему освобождения «оставшихся армянских задержанных».
В сообщении Госдепартамента США о телефонной беседе говорится:
«Госсекретарь и президент Алиев обсудили недавние позитивные импульсы и будущие конкретные шаги на пути к миру на Южном Кавказе, включая делимитацию и демаркацию границы, открытие транспортных и коммуникационных путей и освобождение оставшихся армянских задержанных.
Госсекретарь Блинкен подтвердил, что Соединенные Штаты готовы помочь сторонам
достичь долгосрочного всеобъемлющего мира, вовлекаясь как на двусторонней основе вместе с партнерами-единомышленниками, так и в рамках нашей роли как сопредседателя Минской группы ОБСЕ.
Госсекретарь также подчеркнул важность более существенного уважения прав человека и основных свобод и признал важную роль, которую Азербайджан продолжает играть в обеспечении энергетической безопасности Европы».
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