В беседе с Алиевым Блинкен затронул тему освобождения «оставшихся армянских задержанных»

Ереван /Медиамакс/ В сегодняшней телефонной беседе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым госсекретарь США Энтони Блинкен затронул тему освобождения «оставшихся армянских задержанных».

В сообщении Госдепартамента США о телефонной беседе говорится:

«Госсекретарь и президент Алиев обсудили недавние позитивные импульсы и будущие конкретные шаги на пути к миру на Южном Кавказе, включая делимитацию и демаркацию границы, открытие транспортных и коммуникационных путей и освобождение оставшихся армянских задержанных.

Госсекретарь Блинкен подтвердил, что Соединенные Штаты готовы помочь сторонам

достичь долгосрочного всеобъемлющего мира, вовлекаясь как на двусторонней основе вместе с партнерами-единомышленниками, так и в рамках нашей роли как сопредседателя Минской группы ОБСЕ.

Госсекретарь также подчеркнул важность более существенного уважения прав человека и основных свобод и признал важную роль, которую Азербайджан продолжает играть в обеспечении энергетической безопасности Европы».