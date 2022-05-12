В беседе с Алиевым Блинкен затронул тему освобождения «оставшихся армянских задержанных» - Mediamax.am

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В беседе с Алиевым Блинкен затронул тему освобождения «оставшихся армянских задержанных»



Ереван /Медиамакс/ В сегодняшней телефонной беседе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым госсекретарь США Энтони Блинкен затронул тему освобождения «оставшихся армянских задержанных».

В сообщении Госдепартамента США о телефонной беседе говорится:

 

«Госсекретарь и президент Алиев обсудили недавние позитивные импульсы и будущие конкретные шаги на пути к миру на Южном Кавказе, включая делимитацию и демаркацию границы, открытие транспортных и коммуникационных путей и освобождение оставшихся армянских задержанных.

 

Госсекретарь Блинкен подтвердил, что Соединенные Штаты готовы помочь сторонам

достичь долгосрочного всеобъемлющего мира, вовлекаясь как на двусторонней основе вместе с партнерами-единомышленниками, так и в рамках нашей роли как сопредседателя Минской группы ОБСЕ.

 

Госсекретарь также подчеркнул важность более существенного уважения прав человека и основных свобод и признал важную роль, которую Азербайджан продолжает играть в обеспечении энергетической безопасности Европы».

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