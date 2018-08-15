Армен Гевондян – новый посол Армении в Беларуси

Ереван/Медиамакс/. По указу президента Армена Саргсяна, Олег Есаян отозван с должности посла Армении и Беларуси и представителя страны в уставных и других органах СНГ.
Другим указом президента на эти должности назначен Армен Гевондян (резиденция в Минске).
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