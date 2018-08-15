660 просмотров

Армен Гевондян – новый посол Армении в Беларуси



Ереван/Медиамакс/. По указу президента Армена Саргсяна, Олег Есаян отозван с должности посла Армении и Беларуси и представителя страны в уставных и других органах СНГ.

Другим указом президента на эти должности назначен Армен Гевондян (резиденция в  Минске). 

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Внешняя политика | Август 15, 2018 14:38
Армен Гевондян – новый посол Армении в Беларуси

Внешняя политика | Август 15, 2018 11:57
ПАСЕ потребовала от Баку освободить и остальных политзаключенных

Политика | Август 14, 2018 15:03
Офис Кочаряна заявил о «грубом подавлении инакомыслия»
Выбор редактора
banks.am
itel.am
sport
bravo.am
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau, Hosted by ADC
© Copyright Mediamax 1999 -2018, Subscribe