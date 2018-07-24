Никол Пашинян провел телефонный разговор с Владимиром Путиным

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел сегодня телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
«Руководители Армении и России обсудили ряд вопросов повестки армяно-российских союнических отношений, обменялись мнениями о развитии интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза», - сообщили в пресс-службе правительства Армении.
27 июля в Санкт-Петербурге состоится встреча руководителей стран-участниц Евразийского экономического союза, в которой примет участие Никол Пашинян.
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