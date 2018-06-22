Ереван заявил Минску: партнеры не подвергают опасности мир

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян встретился сегодня в Минске с белорусским коллегой Владимиром Макеем, сообщает МИД Армении.
Говоря о нагорно-карабахском конфликте, Зограб Мнацаканян отметил, что страны-партнеры должны воздержаться от шагов, которые могут подвернуть опасности атмосферу мира, способствовать гонке вооружений в регионе, нанести ущерб переговорам в согласованном формате.
Зограб Мнацаканян подчеркнул, что способствующая миру атмосфера имеет ключевое значение для эффективности переговорного процесса.
Глава внешнеполитического ведомства Армении поблагодарил Владимира Макея за организацию в Минске встречи министров иностранных дел стран Восточного партнерства. Он подчеркнул, что сотрудничество в этом формате дополняет сформировавшиеся между Арменией и Беларусью партнерские отношения.
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