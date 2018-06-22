Ереван заявил Минску: партнеры не подвергают опасности мир

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян встретился сегодня в Минске с белорусским коллегой Владимиром Макеем, сообщает МИД Армении.

Говоря о нагорно-карабахском конфликте, Зограб Мнацаканян отметил, что страны-партнеры должны воздержаться от шагов, которые могут подвернуть опасности атмосферу мира, способствовать гонке вооружений в регионе, нанести ущерб переговорам в согласованном формате.



