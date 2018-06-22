Пашинян пригласил новоизбранного премьера Грузии в Армению

Ереван/Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил сегодня поздравительное послание главе правительства Грузии Мамуке Бахтадзе по случаю избрания на пост премьер-министра.
Премьер-министр Армении выразил уверенность, что в период правления Мамуки Бахтадзе «имеющееся между Арменией и Грузией взаимовыгодное сотрудничество продолжит развиваться и укрепляться».
«Приглашаю Вас в Армению. Уверен, что этот визит придаст новый стимул сотрудничеству наших стран в различных сферах, представляющих взаимный интерес.
Желаю Вам удачи на новом этапе реализации реформ и уверяю, что любой успех Грузии мы воспринимаем как свой»,- говорится в послании.
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