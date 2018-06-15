Зограб Мнацаканян встретится с Федерикой Могерини

Ереван /Медиамакс/. 20-21 июня министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян совершит официальный визит в Брюссель для участия в первом заседании Совета партнерства Армения-ЕС.
Председательствовать на заседании будет Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.
Планируется также личная встреча Мнацаканяна и Могерини.
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