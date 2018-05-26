Армен Саргсян встретился с Бидзиной Иванишвили

Ереван /Медиамакс/. Находящийся в Тбилиси с рабочим визитом президент Армении Армен Саргсян провел 25 мая частную встречу с бывшим премьер-министром Грузии Бидзиной Иванившили.
«Армен Саргсян и Бидзина Иванишвили долгие годы дружат и поддерживают теплые, дружественные отношения», - сообщила помощник президента Асмик Петросян.
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