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Армен Саргсян встретился с Бидзиной Иванишвили


Фото: Пресс-служба президента РА


Ереван /Медиамакс/. Находящийся в Тбилиси с рабочим визитом президент Армении Армен Саргсян провел 25 мая частную встречу с бывшим премьер-министром Грузии Бидзиной Иванившили.

«Армен Саргсян и Бидзина Иванишвили долгие годы дружат и поддерживают теплые, дружественные отношения», - сообщила помощник президента Асмик Петросян.

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