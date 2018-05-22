2065 просмотров

Ваагн Меликян назначен генеральным секретарем МИД Армении


Ваагн Меликян
Ваагн Меликян

Фото: http://asbarez.com/


Ереван /Медиамакс/. Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна Ваагн Меликян назначен генеральным секретарем министерства иностранных дел.

С марта 2015 г. по май 2018 г. Ваагн Меликян был заместителем министра диаспоры Армении.

Медиамакс отмечает, что Ваагн Меликян является одним из самых опытных армянских дипломатов.

В разные годы он занимал должности посла Армении в Аргентине, Объединенных Арабских Эмиратах, долгие годы руководил Службой государственного протокола МИД Армении.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Общество | Май 22, 2018 13:15
Шарля Азнавура «с нетерпением ждут в Армении»

Политика | Май 22, 2018 12:36
Президент и премьер-министр Армении посетят Грузию

Внешняя политика | Май 22, 2018 12:21
Ваагн Меликян назначен генеральным секретарем МИД Армении
Выбор редактора
banks.am
itel.am
sport
bravo.am
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau, Hosted by ADC
© Copyright Mediamax 1999 -2018, Subscribe