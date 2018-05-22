Ваагн Меликян назначен генеральным секретарем МИД Армении

Ереван /Медиамакс/. Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна Ваагн Меликян назначен генеральным секретарем министерства иностранных дел.
С марта 2015 г. по май 2018 г. Ваагн Меликян был заместителем министра диаспоры Армении.
Медиамакс отмечает, что Ваагн Меликян является одним из самых опытных армянских дипломатов.
В разные годы он занимал должности посла Армении в Аргентине, Объединенных Арабских Эмиратах, долгие годы руководил Службой государственного протокола МИД Армении.
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