Юра Богуславский: «Анимация – искусство одушевления»

«Анимация – искусство одушевления», - говорит мультипликатор, режиссер Юра Богуславский, который в 2022 году переехал в Ереван и вместе со студией «Невидимые друзья» открыл здесь школу анимации. Юра рассказал Медиамакс о жизни в Армении, новых проектах, в том числе о фильме «Сердце мое» по мотивам рассказа Вильяма Сарояна.

Дети - готовые художники

Я родился в Москве, мультипликацией увлекался с детства. По первому образованию я историк, учился в МГУ, который так и не закончил. В 20 лет уже профессионально занялся мультипликацией и, будучи студентом, начал преподавать.

У нас собралась группа друзей, нам было интересно работать вместе, экспериментировать. Преподавание было нашей подработкой: мы учили детей в студии и получали большое удовольствие от работы с ними. Я считаю, что многие дети - уже готовые художники, у них безграничное мышление.

Фото: Медиамакс

В какой-то момент мы пришли к тому, чтобы преподавать студентам и учить их уже профессиональным навыкам. Так родилась школа-студия анимации «Невидимые друзья».

Миниатюры армянских пейзажей всегда были перед глазами

Хочу выразить свое чувство благодарности Армении, всем людям, которые встречаются на нашем пути с момента переезда и очень сильно помогают. Здесь действительно очень принимающая среда.

Фото: «Невидимые друзья»

Связи с Арменией у нас были еще до переезда. В 2018 году мы были здесь почти всей студией и участвовали в совместном проекте с TUMO.

Общество | 2018-10-27 12:41:34 Илья Юдович: Поражает смелость Сарояна писать о любви к человеку

Это был мой первый визит, но некоторые члены нашей команды приезжали в Армению и раньше. Например, Илья Юдович, который сейчас снимает, можно сказать, армянский фильм - «Сердце мое». Он основан на рассказе Вильяма Сарояна. Декорации к фильму - миниатюры армянских пейзажей, всегда были у нас перед глазами, в нашей студии. Так что Армения всегда как-то присутствовала в нашей жизни.

«Сердце мое»

Как я уже сказал, проект «Сердце мое» существовал задолго до нашего переезда. Думаю, Сароян один из любимых писателей Ильи Юдовича. Я читал цикл рассказов Сарояна, и у меня возникало чувство легкости, света, доброты.

Фото: «Невидимые друзья»

«Сердце мое» будет полнометражным анимационным фильмом, основанном на одном рассказе, занимающем одну страницу. Некоторые сюжетные линии взяты из других рассказов цикла «Меня зовут Арам». Некоторые Илья сочинил сам, подробно придумал мир фильма и перенес все действия в Армению.

«Насыщенный бульон, который еще варится»

В Армении было несколько волн развития анимации. Наш друг, преподаватель драматургии и истории кино нашей школы Сергей Капков рассказал нам интересную историю. Он общался с дочерью режиссера Льва Атаманова, который знаменит фильмами, сделанными на «Союзмультфильме» - «Снежная королева», «Золотая антилопа», «Котенок по имени Гав». Свои первые работы Лев Атаманов сделал в Ереване. Во время Большого террора в 30-е годы он уехал в Армению, и всю команду, создавшую в 1938 году армянский мультфильм «Пес и кот» по сказке Туманяна, обучал он. У него было примерно 20 учеников, они сделали несколько фильмов, после чего опять возникла пауза - Атаманов вернулся в Москву после войны.

Позже, в 1960-е, один из его учеников - Валентин Подпомогов, заново начал создавать анимационное производство в Армении. И вот уже его учеником был Роберт Саакянц, который, к сожалению, довольно рано ушел из жизни.

Если говорить про мультипликацию в Армении сегодня, то это такой очень насыщенный «бульон», который все еще варится.

Фото: Медиамакс

Хочу обязательно отметить Нару Мурадян, которая сделала много авторских фильмов - очень ярких, необычных, в своём узнаваемом стиле. Она сильно помогала всем нам при переезде. На протяжении года заботилась и принимала у себя всех мультипликаторов из России.

Есть еще несколько студий, которые сейчас развиваются, например яркая и очень современная OnOff.

Курс Андрея Бильжо и Кристофера Рейнбоу в Ереване

Наша школа анимации в Армении существует уже второй год и сегодня она фактически является единственным учебным заведением, которое профессионально и системно обучает анимации.

Первый год нас сильно вдохновил и сейчас у нас проходит второй набор в школу.

У нас была смешанная группа, в ней были эмигранты из России и местные армяне почти в равном соотношении. Рабочие языки - русский и английский, обучение длится 1 год, оно платное и проходит в вечернее время. Мы очень хотим, чтобы школа стала международной и для учебы в Армению приезжали не только из России, но и из других стран.

На основном курсе мы обучаем анимации и анимационной режиссуре. Есть также курс анимационной сценаристики и драматургии. Это очень большое достижение, так как профессии анимационных сценаристов не учат нигде. Ведет курс шеф-редактор киностудии «Союзмультфильм» Сергей Капков, очень хороший сценарист и историк кино.

Также в новом году у нас будет отдельный курс комиксов. Мы пригласили преподавать нашего друга, британского иллюстратора, графика Кристофера Рейнбоу, который сейчас тоже живёт в Армении.

Фото: «Невидимые друзья»

К нам присоединился Андрей Бильжо - классик карикатуры. Сам он не любит слово «карикатура», так что мы называем курс Бильжо «курсом парадоксального творчества». Он не только про рисование, но еще и про работу с пространством, интерьерами. Он очень разносторонний художник и будет специально раз в месяц приезжать из Венеции, где сейчас живет. Вся информация о поступлении в школу есть на нашем сайте.

Границы анимации сильно расширяются

Мультипликация соединяет в себе много разных направлений. Если нужно какое-то определение, я бы сказал, что анимация – это искусство одушевления. Часто говоря об анимации, мы слышим много технических деталей. На самом деле это не так важно. Границы анимации сейчас сильно расширяются. Но какими бы разными техническими параметрами мы ее не определяли, для меня это - искусство, а искусство - это язык, на котором ты делишься своими мыслями и чувствами.

Юра Богуславский Фото: Медиамакс

Например, меня сильно восхищает японский режиссер Хаяо Миядзаки. И его, слава Богу, знают многие.

Но если бы я советовал кому-то, кто не знаком с мультипликацией, посмотреть что-то, я бы назвал фильм «Отец и дочь» нидерландского мультипликатора Микаэльа Дудока де Вит. Это метафорическая и поэтическая работа, которая никого не оставит равнодушным.

Яна Шахраманян

Фото: Эмина Аристакесяна