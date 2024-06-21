Объявлены условия набора в ереванскую мастерскую Александра Сокурова

Ереван /Медиамакс/. Ереванский государственный института театра и кино объявил о начале набора в мастерскую известного российского режиссера Александра Сокурова.

Прием пакета документов и портфолио начнется с 21 июня и продлится до 25 июля.

Собеседования и творческие экзамены пройдут с 19 по 28 августа.

В мастерской предусмотрено 15 мест.

Стоимость обучения для местных студентов составляет 600 000 драмов, для иностранных – 1 500 000 драмов.

Занятия начнутся 2 сентября 2024 года. Срок обучения: 2 года, в очном формате.

Преподавание будут проводиться на русском языке с синхронным переводом на армянский.

Все подробности набора доступны здесь:

https://www.ystfi.am/admissions/masters/sokurov#ru

По вопросам можно обращаться в деканат магистратуры института по телефону +37460276382.