Объявлены условия набора в ереванскую мастерскую Александра Сокурова

Ереван /Медиамакс/. Ереванский государственный института театра и кино объявил о начале набора в мастерскую известного российского режиссера Александра Сокурова.
Прием пакета документов и портфолио начнется с 21 июня и продлится до 25 июля.
Собеседования и творческие экзамены пройдут с 19 по 28 августа.
В мастерской предусмотрено 15 мест.
Стоимость обучения для местных студентов составляет 600 000 драмов, для иностранных – 1 500 000 драмов.
Занятия начнутся 2 сентября 2024 года. Срок обучения: 2 года, в очном формате.
Преподавание будут проводиться на русском языке с синхронным переводом на армянский.
Все подробности набора доступны здесь:
https://www.ystfi.am/admissions/masters/sokurov#ru
По вопросам можно обращаться в деканат магистратуры института по телефону +37460276382.
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