Армянские школьники обнаружили «Хаш» и «Лаваш» в ереванском офисе «Яндекса»

Познакомиться и понять, как работает крупная технологическая компания - с этой целью группа армянских учеников посетила армянский офис «Яндекс». До этого они бывали в России по программам обмена, участвовали в различных лагерях.

«К нам обратились организаторы этих программ и попросили рассказать о деятельности «Яндекса». Мы с радостью согласились», - сказала в беседе с Медиамакс менеджер по персоналу армянского офиса «Яндекс» Маруся Лежнева.

Маруся Лежнева Фото: Медиамакс

Во ходе экскурсии по офису она рассказала ученикам об услугах компании, организации работы:

«В «Яндекс» мы стараемся разрабатывать технологические решения, которые делают жизнь людей лучше. Наша компания является связующим звеном между поставщиком услуг и клиентом, как в случае с Yandex Go. Понятно, что сами мы такси не водим, а создаем платформу, которая связывает клиента с водителем».

Школьники познакомились с условиями, в которых разрабатываются технологические решения.

Фото: Медиамакс

«В нашем офисе много зон отдыха: диваны даже на балконах, есть кафе. Мы хотим создать среду, в которой есть место для фантазии и свободы мысли. Здесь есть специальные игровые уголки со множеством компьютерных и настольных игр. Офис работает круглосуточно: в «Яндекс» человек может прийти и поработать в наиболее эффективное для себя время. Никто не контролирует время прихода и ухода, единственное условие – работа должна быть выполнена качественно. Конечно, у нас есть и возможность работать удаленно», - рассказала Маруся Лежнева.

Фото: Медиамакс

Гостей особеннно заинтересовали названия комнат для совещаний. На одном из этажей они носят названия разных городов Армении, на другом - административных районов Еревана, на третьем - блюд армянской кухни. Проходя раядом с «Хаш»-ем, «Тжвжик»-ом и «Спас»-ом, оказываемся в самой любимой «яндексовцами» комнате совещаний - «Лаваш».

«Эта комната нам нравится в первую очередь из-за прекрасного вида - отсюда видна гора Арарат. Кроме того, тут есть интересные пледы в виде лаваша – можно делать рабочие звонки, завернувшись в лаваш», - улыбается Маруся.

Фото: Медиамакс

Она подчеркнула, что в «Яндекс» очень развиты горизонтальные связи, все говорят друг к другу «ты», и самый молодой сотрудник легко может обратиться с тем или иным вопросом к руководителям.

«Находясь в Армении, мы тоже хотим стать частью армянства, познакомиться с местной культурой. С этой целью у нас ежемесячно проводятся лекции по армянской истории, культуре, кухне. Действуют армяноязычные группы. К счастью, у нас есть армянские сотрудники, которые нам очень помогают в этих вопросах. Нас очень хорошо принимают в Армении, и мы хотим быть полезными в ответ.

Маруся Лежнева Фото: Медиамакс

В компании мы регулярно проводим внутренние опросы о настроении и комфорте сотрудников в разных странах. Армения остается на лидирующей позиции по «уровню счастья» сотрудников «Яндекс». В этом заслуга не только офиса, но и самой страны и ее народа. Единственная сложность - жара», - сказала Маруся Лежнева.

После знакомства с офисом школьникам рассказали о профессии «Информационный безопасник».

В центре - Лилит Захарян Фото: Медиамакс

Лилит Захарян учится в выпускном классе ереванской средней школы № 29 имени Андраника Маргаряна. В июле она провела в России 20 дней, приняв участие в лагере для учеников из Армении, России, Киргизии и Белоруссии.

Фото: Медиамакс

«Экскурсия была очень интересной. Да, я уже выбрала профессию - хочу учиться медицине, но сегодня мне захотелось стать частью «Яндекса». Я поняла, что делать жизнь людей лучше можно и с помощью технологических решений».

Сестра Лилит - Лиана Захарян, учится в 8-м классе той же школы.

Лиана Захарян Фото: Медиамакс

«Мне очень понравилась дружелюбная, спокойная атмосфера и то, как вышестоящие сотрудники контактируют с подчиненными. Приятно было видеть, что компания заботится о здоровье своих сотрудников: есть много зон отдыха, игры, а в кафе - здоровое питание».

Ребека Казарян (слева) Фото: Медиамакс

Ученица ереванской средней школы № 62 Ребека Казарян также была впечатлена организацией работы в офисе «Яндекса».

«Очень здорово, что ИТ-сектор в Армении развивается еще больше, и есть такие крупные компании. Здесь все способствует эффективной работе. Несомненно, правильная среда может вдохновить человека».

Яна Шахраманян

Фото: Агапе Григорян