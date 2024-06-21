Азербайджан передал Армении останки двух военнослужащих

Ереван /Медиамакс/. 21 июня азербайджанская сторона передала армянской стороне останки двух армянских военнослужащих.
«В Армению переданы останки двух армянских военнослужащих, предположительно погибших в ходе двухдневных боевых действий в сентябре 2022 года», - говорится в сообщении СНБ Армении.
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