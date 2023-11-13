Спецназовцы Греции, Кипра и Армении провели совместные учения - Mediamax.am

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Спецназовцы Греции, Кипра и Армении провели совместные учения


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Ереван /Медиамакс/. Силы специального назначения Греции, Кипра и Армении провели совместные учения.

ТАСС сообщает со ссылкой на Генеральный штаб национальной обороны Греции, что «с 6 по 10 ноября в районе Неа Перамос в Аттике состоялись трехсторонние совместные учения сил специального назначения Греции, Кипра и Армении».

 

«Совместная тренировка способствовала повышению уровня взаимопонимания  и усилению оперативных возможностей», - говорится в сообщении.

 

В рамках учений были, в частности, проведены боевые стрельбы, отработаны техника и тактика действий снайперов.

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