Спецназовцы Греции, Кипра и Армении провели совместные учения

Ереван /Медиамакс/. Силы специального назначения Греции, Кипра и Армении провели совместные учения.
ТАСС сообщает со ссылкой на Генеральный штаб национальной обороны Греции, что «с 6 по 10 ноября в районе Неа Перамос в Аттике состоялись трехсторонние совместные учения сил специального назначения Греции, Кипра и Армении».
«Совместная тренировка способствовала повышению уровня взаимопонимания и усилению оперативных возможностей», - говорится в сообщении.
В рамках учений были, в частности, проведены боевые стрельбы, отработаны техника и тактика действий снайперов.
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