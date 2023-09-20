Минобороны: «У Армении нет армии в Нагорном Карабахе»

Ереван /Медиамакс/. В Минобороны Армении заявили, что «у Армении нет армии в Нагорном Карабахе».

«Как и раньше, так и сейчас в официальных сообщениях и средствах массовой информации Азербайджана продолжают встречаться ложные утверждения о наличии в Нагорном Карабахе частей, военной техники и личного состава Вооруженных Сил Армении.

Министерство обороны Армении неоднократно заявляло, и повторяет снова, что Армения не имеет армии в Нагорном Карабахе», - говорится в сообщении Минобороны.