Минобороны: «У Армении нет армии в Нагорном Карабахе» - Mediamax.am

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Минобороны: «У Армении нет армии в Нагорном Карабахе»


Фото: Photolure


Ереван /Медиамакс/. В Минобороны Армении заявили, что «у Армении нет армии в Нагорном Карабахе».

«Как и раньше, так и сейчас в официальных сообщениях и средствах массовой информации Азербайджана продолжают встречаться ложные утверждения о наличии в Нагорном Карабахе частей, военной техники и личного состава Вооруженных Сил Армении.

 

Министерство обороны Армении неоднократно заявляло, и повторяет снова, что Армения не имеет армии в Нагорном Карабахе», - говорится в сообщении Минобороны.

 

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