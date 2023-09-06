В Армении пройдут совместные армяно-американские учения - Mediamax.am

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В Армении пройдут совместные армяно-американские учения


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Ереван /Медиамакс/. 11-20 сентября в Армении пройдут совместные армяно-американские учения.

Министерство обороны Армении сообщает, что «в рамках подготовки к участию в международных миротворческих миссиях на базе учебного центра «Зар» миротворческой бригады Минобороны и учебного центра N пройдут совместные армяно-американские военные учения “Eagle Partner 2023”.

 

Цель учений - повышение уровня оперативной взаимосовместимости подразделений, участвующих в международных миротворческих миссиях в рамках миротворческих операций, обмен передовым опытом в области управления и тактической связи, а также повышение готовности армянского подразделения к плановым операциям «Оценка Концепции оперативного потенциала НАТО/GSC», - говорится в сообщении минобороны Армении.

 

В сообщении министерства обороны США говорится, что «эта инициатива направлена на укрепление нашего союза с Арменией с прицелом на повышение оперативной взаимосовместимости».

 

По сообщению американской стороны, в учениях примут участие 85 американских и 175 армянских военнослужащих.

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