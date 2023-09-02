Число погибших в Сотке армянских военнослужащих достигло четырех - Mediamax.am

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Число погибших в Сотке армянских военнослужащих достигло четырех


Фото: armeniasputnik.am


Ереван /Медиамакс/. Минобороны Армении сообщило, что в результате сегодняшней провокации Азербайджана в Сотке с армянской стороны есть 4 погибших и 1 раненый.

«Данные о погибших военнослужащих, а также о состоянии здоровья раненого будут опубликованы позднее после информирования семей в установленном порядке», - говорится в сообщении минобороны.

 

Также отмечается, что снижение интенсивности огня в направлении Сотка сохраняется.

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