Число погибших в Сотке армянских военнослужащих достигло четырех

Ереван /Медиамакс/. Минобороны Армении сообщило, что в результате сегодняшней провокации Азербайджана в Сотке с армянской стороны есть 4 погибших и 1 раненый.

«Данные о погибших военнослужащих, а также о состоянии здоровья раненого будут опубликованы позднее после информирования семей в установленном порядке», - говорится в сообщении минобороны.

Также отмечается, что снижение интенсивности огня в направлении Сотка сохраняется.