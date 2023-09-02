Азербайджан обстреливает армянские позиции в Сотке - Mediamax.am

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Азербайджан обстреливает армянские позиции в Сотке


Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА (архивное фото)


Ереван /Медиамакс/. Начиная с 07:50 часов Азербайджан ведет интенсивный обстрел армянских позиций в Сотке.

«Министерство обороны Азербайджана, периодически распространяющее дезинформацию и создающее тем самым информационную базу для очередной провокации, 1 сентября, начиная с 07:50 часов, открыло интенсивный огонь по

армянским позициям в районе Сотка.

 

Помимо стрелкового оружия разного калибра, Вооруженные силы Азербайджана используют также минометы», - говорится в сообщении минобороны Армении.

 

Минобороны отметило, что выступит с дополнительным заявлением по поводу развития ситуации.

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