Двое военнослужащих погибли при неустановленых обстоятельствах

Ереван /Медиамакс/. Пресс-служба минобороны Армении сообщила, что 27 августа при неустановленных обстоятельствах военнослужащие Артем Айказян и Армен Хачатрян получили смертельные огнестрельные ранения.
В минобороны сообщили, что проводится расследование для полного выяснения обстоятельств происшествия.
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