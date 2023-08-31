Двое военнослужащих погибли при неустановленых обстоятельствах - Mediamax.am

2530 просмотров

Двое военнослужащих погибли при неустановленых обстоятельствах


Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА (архивное фото)


Ереван /Медиамакс/. Пресс-служба минобороны Армении сообщила, что 27 августа при неустановленных обстоятельствах военнослужащие Артем Айказян и Армен Хачатрян получили смертельные огнестрельные ранения.

В минобороны сообщили, что проводится расследование для полного выяснения обстоятельств происшествия.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Нагорный Карабах | Август 30, 2023 17:46
МИД России: «Ситуация в Лачинском коридоре является следствием признания Арменией Нагорного Карабаха частью Азербайджана»

Нагорный Карабах | Август 30, 2023 12:33
Парламент Арцаха: «Эксплуатация дороги Акна-Степанакерт неприемлема»

Нагорный Карабах | Август 30, 2023 11:01
Алиев представил, в каком случае будет открыт Лачинский коридор
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2023